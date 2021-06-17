Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

https://static.news.ru/photo/e08bd940-cf58-11eb-9dd9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин после российско-американского саммита по-прежнему готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Он отметил, что пока конкретных шагов по подготовке к встрече с Зеленским не предпринималось.

Президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось, — подчеркнул Песков.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Место предполагаемой встречи стало камнем преткновения. В самопровозглашённых народных республиках Донбасса мнения по этому поводу разделились. В ЛНР посчитали, что Зеленский не имеет морального права приглашать Путина в Донбасс. В ДНР, наоборот, высказались за встречу на линии соприкосновения. С украинской стороны в какой-то момент прозвучало предложение пригласить Путина в Киев, однако там практически сразу же от идеи открестились, назвав её некорректной. Приезжать в Москву, судя по всему, не намерен сам украинский президент. Идея встречи в Крыму также не нашла поддержки. В итоге Украина назвала Ватикан идеальным местом для диалога. Там, впрочем, такой инициативе удивились.

Не определена до конца и тематика переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин может обсуждать с Зеленским проблематику двусторонних отношений, но не конфликт в Донбассе. До этого он отдельно подчеркнул, что статус Крыма также предметом дискуссии быть не должен.