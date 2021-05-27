Путин и Байден на встрече могут решить судьбу открытого неба

https://static.news.ru/photo/a087c288-aaaa-11ea-921a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе назначенной на территории Женевы встречи могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Однако у Вашингтона осталось мало времени на пересмотр своих ранее принятых решений, так как Москва уже скоро закончит процедуры по денонсации ДОН. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передаёт ТАСС.

Песков отметил, что указанная тема наверняка будет обсуждаться на встрече двух лидеров.

Время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры по денонсации ДОН, и они уже скоро будут завершены, времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон смог пересмотреть свои ранее принятые решения, — подчеркнул представитель Кремля.

Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. Это вынужденный ответный шаг Москвы на действия США, которые в прошлом году вышли из договора и не захотели возвращаться к переговорному процессу, несмотря на призывы российской стороны. Как отмечали в МИД, решение Вашингтона существенно нарушает баланс интересов государств-участников. В ГД приняли президентский законопроект.

Ранее стало известно, что Путин и Байден на встрече поднимут не только вопросы отношений между странами. Также лидеры в разговоре затронут темы, важные для всего мира. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.