Песков усомнился в необходимости нескольких расследований случая с Ryanair

https://static.news.ru/photo/420d6338-bf9a-11eb-9425-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимости проводить сразу несколько расследований из-за инцидента с экстренно посаженным в Минске самолётом авиакомпании Ryanair и задержанием летящего на борту журналиста Романа Протасевича нет. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока не знает, будет ли Москва проводить собственное расследование инцидента.

Все эти расследования. Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более что выводы, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств, — добавил пресс-секретарь главы государства.

23 мая лайнер компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщений о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали. Позже в Кремле заявили, что «ни одно российское ведомство или служба» не имеют отношения к посадке самолёта в Минске.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убеждён, что экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске не обошлась без участия России.