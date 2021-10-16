Песков рассказал об уровне опасности России для других стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия — сильная страна, которая никому не угрожает, ни для кого не представляет опасности и ищет партнёров среди государств. Об этом он заявил в интервью для документального фильма под названием «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5. Так он ответил на вопрос журналиста о том, хочет ли Россия «разобщения» Европы.

Мы совершенно не заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга. Идут поиски самостоятельной обороны для европейцев, им нужна своя армия. Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против «страшных» русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнёров, — сказал Песков.

По его словам, прежде чем искать угрозы от России, необходимо лучше изучать ситуации. Он напомнил, что перед передвижениями и крупными учениями российских войск в апреле 2021 года рядом с украинской границей, с украинской стороны проводились «массированные» учения войск НАТО. Однако при этом все продолжали говорить о российских военных, а не концентрации сил Альянса.

Ранее Песков заявил, что к росту цен на газ в Европе привели ошибки западных политиков. Однако они не могут признать это и предпочитают винить в сложившейся ситуации Россию. Он пояснил, что политики понадеялись на ветрогенерацию, но «ветер кончился». Не оправдались их расчёты и на спотовый рынок, который «переехал туда, где дороже».