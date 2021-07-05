Песков рассказал о работе Путина над статьёй про Украину

Президент России Владимир Путин самостоятельно работает над статьёй про Украину. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что главе государства не нужна помощь в написании статьи. Материал может выйти в ближайшее время.

Как только она будет готова, мы её опубликуем, — добавил Песков.

Напомним, Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что напишет аналитическую статью о России и Украине. В материале глава государства изложит свою позицию об отношениях двух стран. Отвечая на вопрос о возможных переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским, Путин заявил, что с главой соседней страны ему не о чем говорить, так как Киев отдал страну под внешний контроль. По мнению Путина, все украинские вопросы решаются в США или в Европе.

Ранее Песков заявил, что мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы. Однако он отметил, что в Кремле признают существенную роль сторонников нацизма и бандеровцев в политической и общественной жизни Украины.