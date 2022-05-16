Песков рассказал, к чему могло привести вступление Украины в НАТО

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вступление Украины в состав военно-политического блока НАТО могло вызвать споры за территорию с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. С его слов, если бы Киев присоединился к Альянсу, российская сторона могла столкнуться с угрозой для безопасности государства. Песков также отметил, что Кремль будет тщательно наблюдать за действиями НАТО после того, как туда вступят Швеция и Финляндия.

Мы уже говорили, что для нас, конечно, это вопрос, который мы отслеживаем самым тщательным образом — первое. Есть повод для очень глубоко анализа возможных последствий. Мы не думаем, что <...> вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте, — заявил Песков.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия заявили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Россия выступает против расширения Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Президент России Владимир Путин не раз утверждал, что руководство НАТО обмануло РФ, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет. Однако к НАТО присоединились с того момента более 10 стран.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если НАТО обозначит Россию как «непосредственную угрозу», то придётся соответствовать этому. В России многократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.