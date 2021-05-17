Песков отреагировал на предложение Киева обменять Медведчука

https://static.news.ru/photo/fbafb868-b6f8-11eb-8f8f-96000091f725_660.jpg Фото: MEDVEDCHUKVV/facebook.com

В Кремле скептически относятся к предложению Киева обменять подозреваемого в госизмене главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осуждённых в России украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Это внутриукраинская политическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Это вопрос, хочет ли этого сам украинский политик, с кем-то поменяться, — отреагировал представитель Кремля.

11 мая Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака обвинили в государственной измене. Дома и в офисе главы политсовета ОПЗЖ прошли обыски. Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет вмешиваться в происходящее. Представитель Кремля подчеркнул, что и сам политик не обращался к России за помощью или убежищем.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил обменять Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России. В ОПЗЖ возмутились этим предложением и призвали власти Украины остановить политический террор, а также прекратить антиконституционные и провокационные заявления.