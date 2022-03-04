Песков подтвердил курс России на денацификацию Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление представителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Москва отказалась от цели по денацификации Украины, передаёт «Коммерсант». По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Это не так, — сказал представитель Кремля.

Арестович ранее сообщил, что Россия постепенно снижает требования на переговорах и уже не говорит о денацификации Украины. По его словам, таким образом Москва демонстрирует, что достичь политических целей военным путём не получается.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий стартовал 3 марта в Белоруссии, в Беловежской пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной стороны договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Подоляк отметил, что украинская сторона в основном не получила тех результатов, к которым стремилась.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.