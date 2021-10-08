Песков назвал заявления США по газу ошибочной оценкой

Заявления советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в адрес России по газу являются ошибочной оценкой. Москва с ними категорически не согласна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

В Кремле категорически опровергли, что Россия использует энергоресурсы как оружие. Даже в самые сложные времена РФ никогда не останавливала поставки, напомнил Песков.

В свою очередь это именно США постоянно угрожают санкциями и так далее в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия готова отвечать на растущие потребности европейских партнёров в энергоресурсах.

Ранее Салливан заявил, что США будут работать с Европой для предотвращения энергетического кризиса. Вашингтон заинтересован в том, чтобы поставки газа и нефти были на достаточном уровне. При этом он отметил, что РФ использует энергоресурсы в качестве политического оружия.