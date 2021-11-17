Песков назвал условие встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на каком-то этапе будет необходима. Однако для этого нужны согласие и готовность всех сторон. Возобновление боевых действий на армяно-азербайджанской границе стало поводом для беспокойства, однако Москве удалось призвать стороны к сдержанности, приводит ТАСС слова Пескова.

Возобновление боевых действий на границе вчера стало поводом для серьёзного беспокойства, но, благодаря посредническим усилиям российской стороны, удалось призвать конфликтующих к сдержанности. Российская сторона и дальше будет это делать, — сказал он.

По словам Пескова, Москва рассчитывает, что единственный путь к стабилизации ситуации — это выполнение трёхсторонних договорённостей.

Мы считаем, что все страны должны в первую очередь соблюдать взятые обязательства, это будет залогом невозобновления подобных инцидентов, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракет и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях со стороны армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции азербайджанских Вооружённых сил были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов.

Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна предпримет шаги для полноценного задействования механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по защите территориальной целостности стран-участниц. При этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что секретариат не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на её границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.