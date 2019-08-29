https://static.news.ru/photo/d87f5dc2-ca45-11e9-a085-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: РИА Новости

Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского из-под стражи является конкретным шагом со стороны киевских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль с большим вниманием наблюдает за «перезагрузкой» украинского правительства.

Но хочу вам напомнить заявление Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам — вот этого нужно дождаться, — сказал Песков.

Он отметил, что таким поступком является решение об освобождении Вышинского, которое приветствует российская сторона.

Пресс-секретарь главы РФ добавил, что шаги, которые Москва ждёт от Киева, должны быть направлены на нормализацию двусторонних отношений. В первую очередь это касается выполнения минских соглашений.

Как писал News.ru, ранее Вышинский заявил, что за время содержания под стражей осознал, что свобода — это главная ценность.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему меру пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.

Вышинского поддерживали и российские, и зарубежные коллеги. Весной 2019 года более 250 российских и международных журналистов подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить его.