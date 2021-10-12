Песков назвал дату переговоров Путина с премьером Израиля

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Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом намечены на 22 октября. Встреча пройдёт в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время визит Беннета в РФ готовится. Стороны планируют затронуть двусторонние отношения России и Израиля.

22 октября он состоится и будут двусторонние переговоры, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

В канцелярии израильского премьера позднее подтвердили эту информацию и заявили, что встреча пройдёт в Сочи. Беннет планирует обсудить с Путиным региональные вопросы, Иран, а также тему безопасности.

5 июля Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, 13 июня кнессет Израиля утвердил новое правительство страны. Премьер-министром страны назначен Нафтали Беннет. Прежний премьер Биньямин Нетаньяху уходит в оппозицию после 12 лет пребывания у руля. За новое правительство проголосовали 60 членов кнессета, против выступили 59.