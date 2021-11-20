Песков назвал «блестящим шагом» публикацию МИД РФ переписки по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «блестящим шагом» решение опубликовать переписку глав МИД России, Франции и Германии по поводу урегулирования ситуации в Донбассе в рамках Минских соглашений. По его словам, это было сделано в попытке объяснить свою позицию на фоне публичных обвинений Москвы, заявил он в эфире телеканала «Россия 1». Сам МИД РФ ранее объяснил это желанием избежать искажений позиции Москвы относительно «нормандской» встречи министров.

То, что сейчас творится в мировой дипломатии, а раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят, — сказал Песков.

При этом он признал, что подобные действия нетрадиционны для дипломатии, но лукавая обстановка, по его мнению, требует нетрадиционных решительных действий.

Ранее исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что не удивлена обнародованием российским МИД переписки глав внешнеполитических ведомств «нормандской четвёрки».

МИД России 17 ноября опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Данный шаг в министерстве объяснили тем, что позиция Москвы и её роль в урегулировании ситуации в Донбассе подвергаются искажению.