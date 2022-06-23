Песков: Минобороны России отследит использование Киевом иностранного оружия Песков: Минобороны России отследит использование Украиной того иностранного оружия, которое дойдет до передовой

Фото: PD-USGov-Military-Marines

Минобороны РФ отследит использование ВСУ тех немецких и американских вооружений, которые дойдут до передовой и не будут уничтожены российскими военными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва тщательно фиксирует все эпизоды применения оружия, передает ТАСС. Так представитель Кремля отреагировал на заверения со стороны Украины в адрес западных стран, что предоставленное оружие не будeт использоваться для ударов по российской территории.

Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этого вооружения. Если какая-то часть этого вооружения доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется, — заявил Песков.

13 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Киев нуждается в поставках оружия со стороны западных стран. Украине не хватает сотен гаубиц, бронетехники, реактивных систем залпового огня и танков, подчеркнул он.

Ранее посол Украины в Берлине Алексей Мельник раскритиковал немецкие власти из-за их медлительности в передаче Украине оружия. Так, однажды он опубликовал пост с улиткой, тянущей патрон. В начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».