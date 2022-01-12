Песков исключил связь военных учений на западе России с переговорами с НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить военные учения на своей территории, передаёт ТАСС. Он заявил, что в данном вопросе нет никакой связи с НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что все вопросы, касающиеся расширения НАТО, беспокоят Москву.

Продолжение политики открытых дверей НАТО и дальнейшее продвижение НАТО в сторону наших границ — это именно то, что с нашей точки зрения и по нашему убеждению угрожает нам. И это именно то, о непродолжении чего мы просим юридически сформулированные и обязывающие гарантии, — сказал Песков.

Ранее сообщалось о начале заседания Совета Россия — НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Ожидается, что в ходе беседы стороны обсудят взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, поговорят о снижении угроз и контроле над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трёх часов.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американской руководила заместитель госсекретаря Уэнди Шeрман.

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