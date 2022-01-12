В Брюсселе начались переговоры России и НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между РФ и США, которые состоялись 9--10 января в Женеве, сообщает РИА Новости.

Россию на заседании представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Перед встречей заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко поздоровался за руку с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ожидается, что в ходе беседы стороны обсудят взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, поговорят о снижении угроз и контроле над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трёх часов.

Ранее в Женеве прошли переговоры России и США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американской руководила заместитель госсекретаря Уэнди Шeрман. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года.

После встречи Рябков заявил, что США, отказываясь от нераcширения НАТО, недооценивают серьёзность ситуации. По его словам, РФ нужны «железобетонные гарантии», что Украину и Грузию не примут в Альянс.

В свою очередь посол США в России Джон Сaлливан отметил, что нельзя сказать, что переговоры завершились провалом. По словам дипломата, лучший способ добиться взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном — это «непубличные дискуcсии».