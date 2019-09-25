https://static.news.ru/photo/5537fada-dfb9-11e9-914b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столица Австралии, город Канберра, станет первым регионом страны, где будет легализовано использование каннабиса для рекреационных целей. Взрослым будет разрешено перевозить до 50 грамм сушёной конопли и выращивать растения каннабиса, но не более четырёх экземпляров на семью.

За легализацию каннабиса для личного использования проголосовало Законодательное Собрание столицы Австралии в среду, 25 сентября, пишет Independent. Новый закон вступает в силу 31 января 2020 года. Голосование не было гладким: оппозиция выступила против законопроекта, утверждая, что это изменение станет стимулом к употреблению марихуаны и приведёт к большему количеству психозов, вызванных наркотиками. Однако генеральный прокурор ассамблеи Гордон Рамзи заявил, что пришло время рассматривать наркоманию как проблему здоровья, а не как проблему «правильного и неправильного».

Новый закон с самого начала вводит ряд ограничений на законное употребление наркотика. В частности, он требует, чтобы взрослые не употребляли марихуану в присутствии детей и хранили её вне пределов их досягаемости. Кроме того, обладатели каннабиса могут использовать его только для личных целей — его нельзя ни продавать, ни просто предоставлять кому-то ещё. В одном домохозяйстве разрешается вырастить не более четырёх растений, независимо от количества членов семьи.

Хранение небольшого количества марихуаны было ранее декриминализировано по всей Австралии, но Канберра является первым из восьми штатов и территорий Австралии, сделавшим следующий шаг на пути к её легализации.

Медицинская марихуана была доступна в Австралии для пациентов с рецептами врачей с 2017 года, сообщает издание и отмечает, что столица Австралии славится своей либеральной политикой в отношении наркотиков.