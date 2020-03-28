https://static.news.ru/photo/8b4978e0-7174-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Славяносербского района стал первым человеком в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР), у которого диагностировали коронавирус. Об этом рассказала местный министр здравоохранения Наталья Пащенко.

По её словам, мужчина долго отсутствовал на территории республики и недавно вернулся, откуда — она не уточнила, сообщает «Интерфакс».

Я хочу сказать, что это ещё не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения, нам нужно несколько суток, — сказала Пащенко.

Она добавила, что состояние мужчины можно назвать удовлетворительным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав Украины сообщил: за сутки в стране выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 марта COVID-19 заразились 311 человек, из которых пять выздоровели — четверо взрослых и один ребёнок. Восемь пациентов погибли.