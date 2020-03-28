Минздрав Украины сообщил, что за сутки в стране выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции.
Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 марта COVID-19 заразились 311 человек, из которых пять выздоровели — четыре взрослых и один ребёнок. Восемь пациентов погибли,
Как писал NEWS.ru, ранее бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что два миллиона украинцев могут погибнуть в результате заражения коронавирусом. По его словам, вирус распространяется в геометрической прогрессии и реальное число заразившихся в десятки и сотни раз превышает цифры официальной статистики.
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