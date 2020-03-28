https://static.news.ru/photo/1d11975a-70d3-11ea-99e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar /Global Look Press

Минздрав Украины сообщил, что за сутки в стране выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 марта COVID-19 заразились 311 человек, из которых пять выздоровели — четыре взрослых и один ребёнок. Восемь пациентов погибли, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что два миллиона украинцев могут погибнуть в результате заражения коронавирусом. По его словам, вирус распространяется в геометрической прогрессии и реальное число заразившихся в десятки и сотни раз превышает цифры официальной статистики.