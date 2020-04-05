Первый случай коронавируса зафиксирован в Южном Судане

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В Южном Судане заражения коронавирусом нового типа выявили в Южном Судане. Заболевшей стала 29-летняя женщина, прибывшая из Эфиопии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента Южного Судана Риека Машара, инфицированная находится в изоляции.

Южный Судан стал 51-й страной Африки, где выявили COVID-19.

На Африканском континенте число случаев заражения коронавирусом достигло 8536. Об этом заявили в Африканском союзе.

Больше всего заражений зарегистрировано в Южно-Африканской Республике — 1585 случаев, скончались 9 человек. В Алжире и Египте выявлено более 1,1 тысячи заболевших. В Алжире умерли 105 человек, в Египте скончались 71 человек, в Марокко — 59, писал NEWS.ru.