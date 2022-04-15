Первых беженцев вывезли в Россию из украинского Изюма

Российские военнослужащие на автобусах в сопровождении военной техники вывезли из города Изюм Харьковской области первую партию беженцев — порядка 100 человек, включая 10 детей. Колонна пересекла границу и въехала в Белгородскую область через пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам беженцев, Изюм находится под постоянным обстрелом, в городе и окрестностях находиться довольно опасно. По территории Украины до границы с Россией автобусы с людьми сопровождали российские вертолёты и автомобили военной полиции.

В Россию приехали преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Некоторые привезли с собой домашних питомцев. Им помогали сотрудники МЧС.

На российской территории изюмцам предоставили еду, питьё. Одной их пожилых женщин потребовалась медицинская помощь.

О том, что город Изюм был взят под контроль, Минобороны сообщило 24 марта.

Ранее в ООН опубликовали данные о погибших мирных жителях на Украине. Согласно отчёту управления верховного комиссара ООН по правам человека, на Украине с 24 февраля погибли 1892 мирных жителя, в том числе 153 ребёнка. В большинстве случаев причиной гибели называют применение взрывных устройств с обширной зоной поражения. В организации подчёркивают, что реальные цифры погибших могут быть гораздо выше, поскольку данные из зон, где велись ожесточённые бои, задерживаются и ожидают подтверждения.

Также ООН сообщила о том, что после начала российской спецоперации к 9 апреля свои дома покинули 11,4 млн граждан Украины. Из страны уехали более 4,3 млн человек, ещё 7,1 млн сменили место проживания в пределах государства. Основная часть беженцев — порядка 2,5 млн — отправилась в Польшу.