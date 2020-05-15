25 апреля 1945 года на реке Эльбе произошла историческая встреча советской и американской армий во время Великой Отечественной войны. Там находились части и подразделения 69-й пехотной дивизии первой американской армии и 58-й стрелковой дивизии, которая входила в состав войск 1-го Украинского фронта. Последним командовал маршал Иван Конев. Как проходило историческое событие на пути к Победе недалеко от города Торгау — в галерее NEWS.ru.

Также можно посмотреть фотогалерею NEWS.ru к 75-й годовщине начала Берлинской наступательной операции.