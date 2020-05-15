Бушующая в мире эпидемия коронавируса затронула первых лиц и высокопоставленных чиновников в различных странах. Сильные мира сего наравне с рядовыми гражданами должны носить маски и респираторы, чтобы избежать инфицирования. При этом эти средства отличаются друг от друга степенью защиты и вариантами дизайна. Какие маски предпочитают носить президенты и министры — в галерее NEWS.ru.

Президент РФ Владимир Путин

Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Global Look Press

Премьер минист Японии Синдзо Абэ

Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Словакии Зузана Чапутова (в центре)

Mikula Martin/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Jonathan Rebboah via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Китая Си Цзиньпин

Ding Haitao/Global Look Press

Президент Хорватии Зоран Миланович

Sanjin Strukic/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Venezuela's Presidency/Handout via Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Petro Poroshenko/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

www.akorda.kz

Фигуры федерального канцлера Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур мадам Тюссо в медицинских масках во время пандемии коронавируса

Britta Pedersen/Global Look Press

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