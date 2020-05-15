Бушующая в мире эпидемия коронавируса затронула первых лиц и высокопоставленных чиновников в различных странах. Сильные мира сего наравне с рядовыми гражданами должны носить маски и респираторы, чтобы избежать инфицирования. При этом эти средства отличаются друг от друга степенью защиты и вариантами дизайна. Какие маски предпочитают носить президенты и министры — в галерее NEWS.ru.
Президент РФ Владимир Путин
Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press
Global Look Press
Премьер минист Японии Синдзо Абэ
Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Словакии Зузана Чапутова (в центре)
Mikula Martin/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон
Jonathan Rebboah via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press
Президент Китая Си Цзиньпин
Ding Haitao/Global Look Press
Президент Хорватии Зоран Миланович
Sanjin Strukic/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Venezuela's Presidency/Handout via Xinhua/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский
Volodymyr Zelensky/Global Look Press
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Petro Poroshenko/Global Look Press
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
www.akorda.kz
Фигуры федерального канцлера Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур мадам Тюссо в медицинских масках во время пандемии коронавируса
Britta Pedersen/Global Look Press
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