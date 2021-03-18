Первая в мире страна завершила вакцинацию от коронавируса

Первая страна в мире завершила вакцинацию от коронавируса. В Гибралтаре прививку от патогена сделало всё взрослое население, говорится в заявлении главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока.
Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения, — сказал Хэнкок.
Население Гибралтара — территории, которая считается регионом Британии, — составляет 34 тысячи человек. В программе вакцинации имеют право участвовать также и иностранцы, которые там живут,
В Британии вакцинация началась в начале января. В ЕС же прививочная кампания стартовала с 27 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам мира продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, несмотря на то что в последнее время с препаратом связаны некоторые неприятные истории. Напомним, что несколько государств уже отказались от его использования.
Уточняется, что комитет ВОЗ тщательно изучает последние данные о безопасности вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, и как только он завершит этот процесс, результаты будут обнародованы. Что же касается тромбов, то в организации сказали, что это достаточно распространённое явление.