Переводчик случайно «развязал войну» между Россией и Турцией Переводчик перепутал Турцию с Украиной в ходе встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Турецкий переводчик по ошибке заявил, что между Россией и Турцией идет война. Инцидент произошел в ходе переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые проходят в Сочи. Переводчик исправил свою ошибку, заявив, что военный конфликт происходит между Россией и Украиной. Путин отреагировал на оплошность специалиста без смущения, показав, что ничего страшного не произошло. Трансляция встречи ведется российскими телеканалами.

Тюрколог и востоковед Саид Гафуров ранее заявил, что главной целью Эрдогана на встрече с Путиным является получение зернового и нефтегазового кредитов. По его мнению, это позволит главе государства справиться с экономическим кризисом, с которым столкнулась Турция. Кроме того, основными темами для переговоров станут зерновая сделка и урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем тюрколог подчеркнул, что главным приоритетом для Эрдогана остаются экономические вопросы.

Путин ранее оценил вероятность возвращения России к зерновой сделке. По словам главы государства, Москва открыта для переговоров по данному вопросу. В ходе беседы с президентом Турции этому вопросу будет уделено внимание, подчеркнул он.