Пентагону выделили деньги на охоту за НЛО

Поиски и выявление природы неопознанных летающих объектов (НЛО) официально объявлено одной из важных задач Пентагона. Во вторник Конгресс США учредил специальную службу в системе Минобороны — Отдел по отслеживанию аномалий и выяснению их природы (ASRO, Anomaly Surveillance and Resolution Office ). Служба займётся целенаправленным расследованием сообщений военных (преимущественно лётчиков) об их встречах с непонятными аппаратами на границе атмосферы и космоса. Таких сообщений руководство американской разведывательной службы насчитало 144, о чём в июне нынешнего года Конгрессу был предоставлен специальный доклад . Полгода спустя законодатели всё-таки решили, что неопознанные объекты стоят того, чтобы выделить немалые деньги на их опознание.

wikipedia.org

Несмотря на кажущийся научно-фантастический (или даже ненаучно-фантастический) антураж, тема поиска НЛО имеет очень мало общего с попытками установить контакт с посланниками внеземных цивилизаций. Хотя такая возможность теоретически не исключается, но вероятность, что искомые объекты имеют сугубо земное происхождение, близка к ста процентам.

В Пентагоне подозревают, что создатели и операторы этих воздушно-космических аппаратов (официально в документе Конгресса их называют «Неопознанные воздушные явления», НВЯ) засылают их в воздушное пространство США с шпионскими целями. Отдел UAP Task Force , занимающийся «контактами с инопланетянами», существует с 2004 года, однако он никогда не имел операционной самостоятельности, какую получает ASRO, а был скромной структурой внутри Министерства военно-морского флота США.

Поэтому перехват хотя бы одного из таких объектов положит конец спорам о природе НЛО и заодно укажет на страну (или страны), обладающую технологиями, до которых в Штатах пока не додумался даже Илон Маск. В частности, в 18 из 144-х упомянутых случаев, UAP совершали маневры, противоречащие известным на сегодня законам аэродинамики.

Поправки к документу National Defense Authorization Act (NDAA), занимающие 15 страниц текста, являются инициативой сенатора от Республиканской партии Кирстен Гиллибранд и конгрессмена-демократа Рубена Галлего. Представляя билль, Гиллибранд шутила , что теперь Конгрессу «надо готовиться к совместной сессии с инопланетными представителями».

Впрочем, в остальном сенатор использовала более серьёзный тон.

I'm proud that my amendment to establish a permanent office to investigate Unidentified Aerial Phenomena is in the NDAA. Burying our heads in the sand isn't an option. Studying UAPs is critical to keeping our strategic edge and keeping our nation safe. https://t.co/4vFWaJibaA — Sen. Kirsten Gillibrand (@gillibrandny) December 10, 2021

Я горжусь тем, что моя поправка об учреждении постоянного отдела по исследованию UAP вошла в список задач NDAA. Если такими технологиями обладают наши соперники либо какие-то иные сообщества, мы должны об этом знать. Прятать голову в песок является неприемлемым, — призвала она.

Авторы поправок к NDAA указывают, что помимо потенциальной военной угрозы НЛО могут нести и опасность более непосредственную — например, в результате столкновения с авиалайнерами или из-за пока не доказанной, но не исключаемой возможности, влиять на поведение пилотов. Таких инцидентов, когда лётчики увернулись от непонятных предметов в последний момент, в докладе перечислено одиннадцать.

MCSN Jacob Hilgendorf/Global Look Press

Несмотря на то, что все обоснования принятия поправок и их финансирования на данный момент остаются исключительно предположениями без единого материального факта, американские политологи уже называют решение по финансированию поиска НЛО «самой крупной законодательной инициативой в сфере уфологии с 1960-х годов». Некоторые американские комментаторы иронизируют, что в решение изменить обозначение неопознанных объектов с НЛО (UFO) на НВЯ (UAP) принято с целью соблюдения политической корректности, чтобы не оскорблять чувства инопланетян.

Особенно примечательным нынешнее решение Конгресса (принятое 363 голосами против 70) делает то, что законодатели выделяют деньги под задачи, почти стопроцентно построенные на предположениях и догадках — это не скрывают сами инициаторы поправок в NDAA.

В настоящее время у нас нет доказательств, что НВЯ являются частью иностранных разведывательных усилий либо примером продвинутых технологий, используемых потенциальным противником, — признаются авторы инициативы.

После внесения Конгрессом соответствующих поправок в бюджет на 2022 год военные лётчики США официально получат задание отслеживать такие объекты, если они появятся в поле зрения или на радарах. Они делали это и ранее, но в порядке собственной инициативы. Более того, заметила Гиллибранд, такие доклады в Пентагоне нередко воспринимали с оттенком недоверия — там полагали, что у лётчиков просто разыгралось воображение, и они принимали за НЛО те или иные атмосферные явления или сбои датчиков. Теперь же смешки поутихнут: фиксация таких явлений становится прямо продекларированной задачей контрразведки США.

US Navy/Global Look Press

Попытки перехватить или как-то иначе «выяснить природу» НЛО обречены на неудачу в принципе, какое бы финансирование на эти цели не выделялись, высказал свои сомнения в беседе с NEWS.ru петербургский уфолог Валерий Уваров.

Это простая логика. Если сами инициаторы таких задач признаются, что объекты, за которыми они охотятся, действуют вопреки известным законам физики, то ловить их — это всё равно, что ловить тень. Если технологии НЛО на много ступеней опережают возможности, имеющиеся у «охотников», то как последние в принципе могут рассчитывать «заарканить» такой объект или, в случае атаки с его стороны, защититься? Валерий Уваров Начальник Управления уфологических исследований Академии Национальной Безопасности Начальник Управления уфологических исследований Академии Национальной Безопасности

По мнению эксперта, проблема является «надуманной» ещё и потому, что ни одна другая страна в мире, включая наиболее вероятных «потенциальных противников» США, Россию и Китай, не озабочены на государственном уровне поиском НЛО. Почему НВЯ проявляют интерес исключительно к шпионажу за американской территорией, если на Земле существуют сравнимые по технологическому развитию государства, объяснить невозможно, заключает Уваров.

С ним согласен и эксперт по космическим технологиям Натан Эйсмонт, сказавший NEWS.ru, что с большой долей вероятности поймать НЛО не получится никогда, поскольку они не представляют собой физические тела.

Кажущиеся нарушения законов физики в движении таких объектов как раз и вызваны тем, что эти объекты не являются твёрдыми телами и поэтому законам физики следовать не обязаны. Скорее всего, то, что фиксируют пилоты, является теми или иными оптическими иллюзиями — например, солнечными зайчиками от их собственных самолётов. А солнечные зайчики как раз и движутся со скоростями, близкими к скорости света, и могут менять направление движения мгновенно, потому что не подвержены инерции. Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник лаборатории космических технологий, систем и процессов РАН ведущий научный сотрудник лаборатории космических технологий, систем и процессов РАН

Эксперт также полностью отвергает возможность того, что какие-то страны или корпорации разработали сверхпередовые технологии, неизвестные американцам, но при этом держат их в тайне. Он напоминает, что как раз наоборот, малейший военно-технологический прорыв немедленно используется странами для оказания политического давления на конкурентов, и держать в тайне «инопланетные» технологии для земных политиков просто не имеет смысла.