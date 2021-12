Пентагону выделили деньги на охоту за НЛО

Несмотря на кажущийся научно-фантастический (или даже ненаучно-фантастический) антураж, тема поиска НЛО имеет очень мало общего с попытками установить контакт с посланниками внеземных цивилизаций. Хотя такая возможность теоретически не исключается, но вероятность, что искомые объекты имеют сугубо земное происхождение, близка к ста процентам.

В Пентагоне подозревают, что создатели и операторы этих воздушно-космических аппаратов (официально в документе Конгресса их называют «Неопознанные воздушные явления», НВЯ) засылают их в воздушное пространство США с шпионскими целями. Отдел UAP Task Force , занимающийся «контактами с инопланетянами», существует с 2004 года, однако он никогда не имел операционной самостоятельности, какую получает ASRO, а был скромной структурой внутри Министерства военно-морского флота США.

Поэтому перехват хотя бы одного из таких объектов положит конец спорам о природе НЛО и заодно укажет на страну (или страны), обладающую технологиями, до которых в Штатах пока не додумался даже Илон Маск. В частности, в 18 из 144-х упомянутых случаев, UAP совершали маневры, противоречащие известным на сегодня законам аэродинамики.

Поправки к документу National Defense Authorization Act (NDAA), занимающие 15 страниц текста, являются инициативой сенатора от Республиканской партии Кирстен Гиллибранд и конгрессмена-демократа Рубена Галлего. Представляя билль, Гиллибранд шутила , что теперь Конгрессу «надо готовиться к совместной сессии с инопланетными представителями».

Впрочем, в остальном сенатор использовала более серьёзный тон.