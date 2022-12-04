Пеле обратился к общественности после госпитализации Пеле заявил, что проходит лечение, а также полон сил и надежд

Фото: Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу, бразилец Пеле заявил на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), что проходит лечение, а также полон сил и надежд. Так легендарный футболист прокомментировал информацию СМИ о том, что его перестали лечить от рака, так как химиотерапия больше не дает нужный результат. В своем заявлении Пеле призвал всех оставаться спокойными и позитивными.

Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд и следую своему лечению как обычно. Я хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестер за всю помощь, которую я получил. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас по всему миру, наполняет меня энергией. Следите за Бразилией на Чемпионате мира! Большое спасибо вам за все! — написал Пеле.

Ранее Reuters сообщило, что легендарного бразильского футболиста перестали лечить от рака, так как химиотерапия больше не дает нужный результат. По данным агентства, ему продолжат оказывать только паллиативную помощь. Как писало Reuters, 82-летнему экс-игроку отныне помогают только облегчить боль и справиться с одышкой.

30 ноября стало известно, что Пеле был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Врачи выявили у бывшего нападающего многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

В сентябре 2021 года футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря Пеле был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.