Пекин предупредил Киев об опасности признания фирм КНР спонсорами войны

Фото: Zhang Bowen/XinHua/Global Look Press

Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний «спонсорами войны», передает Reuters со ссылкой на украинские источники. По данным агентства, посол КНР в Киеве передал это сообщение в прошлом месяце на встрече с высокопоставленными украинскими официальными лицами.

Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список) может оказать негативное влияние на наши отношения, — цитирует собеседника агентство.

Reuters подчеркивает, что Украина внесла в список «международных спонсоров терроризма» 48 компаний, в том числе 14 — из КНР. Ранее Пекин уже выступал против внесения китайских компаний в этот список. В Киеве заявляли, что данный документ преследует цель ухода международного бизнеса из России.

1 февраля стало известно, что «Газпром» в четвертый раз за месяц установил новый исторический рекорд по суточным поставкам трубопроводного газа в Китай. Представители «Газпрома» напомнили, что поставки голубого топлива в КНР осуществляются по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора купли-продажи, заключенного с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Ранее сообщалось, что Россия увеличила импорт наземных видов транспорта из Китая на 258% в 2023 году в сравнении с данными годом ранее. В 2022 году объем импортированной продукции данного типа оценили в $6,28 млрд, в то время как в прошлом году он достиг $22,52 млрд.