Центр по контролю и предотвращению заболеваний КНР отреагировал на обвинения западных СМИ в несвоевременном оповещении о коронавирусе. Ведомство назвало такое заявление безосновательным домыслом.
Некоторые умозаключения западных СМИ были сделаны при ретроспективном анализе исследований, касающихся случаев заражения, — цитирует ТАСС сообщение Центра.
Сотрудники ведомства подчёркивают, что Китай уведомил другие государства об угрозе сразу после её возникновения. Также страна предложила мировому сообществу объединиться в борьбе с распространением коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство КНР приняло решение приостановить чартерные рейсы в Россию. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах эвакуации российских граждан с помощью сил ВКС.