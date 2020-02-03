https://static.news.ru/photo/f7d02ac0-468d-11ea-a83e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Heyong/XinHua/Global Look Press

Центр по контролю и предотвращению заболеваний КНР отреагировал на обвинения западных СМИ в несвоевременном оповещении о коронавирусе. Ведомство назвало такое заявление безосновательным домыслом.

Некоторые умозаключения западных СМИ были сделаны при ретроспективном анализе исследований, касающихся случаев заражения, — цитирует ТАСС сообщение Центра.

Сотрудники ведомства подчёркивают, что Китай уведомил другие государства об угрозе сразу после её возникновения. Также страна предложила мировому сообществу объединиться в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство КНР приняло решение приостановить чартерные рейсы в Россию. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах эвакуации российских граждан с помощью сил ВКС.