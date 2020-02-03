Фото: Xiao Heyong/XinHua/Global Look Press

Центр по контролю и предотвращению заболеваний КНР отреагировал на обвинения западных СМИ в несвоевременном оповещении о коронавирусе. Ведомство назвало такое заявление безосновательным домыслом.

Некоторые умозаключения западных СМИ были сделаны при ретроспективном анализе исследований, касающихся случаев заражения, — цитирует ТАСС сообщение Центра. 

Сотрудники ведомства подчёркивают, что Китай уведомил другие государства об угрозе сразу после её возникновения. Также страна предложила мировому сообществу объединиться в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство КНР приняло решение приостановить чартерные рейсы в Россию. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах эвакуации российских граждан с помощью сил ВКС.

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