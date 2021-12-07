Пекин и Вашингтон играют в игры. Олимпийские

Соединённые Штаты в своём всё более напряжённом торге с Пекином не могут, естественно, не использовать и козырь грядущей зимней Олимпиады. Пока Вашингтон грозит китайцам внешнеполитическим бойкотом: мол, никто из американских официальных лиц на трибунах Игр присутствовать не будет. Хотя в данной ситуации это, скорее, сами американцы стреляют себе в ногу, лишая себя же возможности для многочисленных неофициальных контактов. Достаточно вспомнить эпизод «пинг-понговой дипломатии», когда неожиданное приглашение американской команды по настольному теннису из Японии в Китай было первым шагом к установлению дипотношений и к визиту в Пекин Ричарда Никсона.

Но пойти на тотальный бойкот Игр в Штатах уже не могут себе позволить, поскольку это приведёт к большим финансовым потерям спонсоров и телегигантов. А в Америке, как говорила героиня известного фильма, только деньги — серьёзно. Но это отнюдь не значит, что против Пекина не используют разные методики, так успешно применённые против России.

И тут как ценный подарок возникла коллизия с исчезновением теннисистки Пэн Шуай, которая вдруг вспомнила в соцсетях, как ещё 10 лет назад влиятельный политик Жанг Гаоли насильно склонил её к близости. Правда, теннисистка после паузы вновь вышла в свет и даже заверила в собственной безопасности и нежелании афишировать свою личную жизнь главу МОК Томаса Баха, который явно почувствовал облегчение. Ведь все помнят, каким санкциям была подвергнута Белоруссия просто за попытку насильственно отправить домой бегунью Кристину Томашевскую. А тут явное подозрение в насильственном и незаконном лишении человека свободы. Правда, на главный вопрос, подтверждает ли она свои обвинения, Пэн Шуай ответа публично так и не дала. И тут уже подключились активисты глобальных феминистических движений и, конечно, МеToo.

ROMAN PILIPEY/EPA/TASS

А значит, вопрос о насилии над теннисисткой, напоминающий историю взаимоотношений сына Николае Чаушеску Нику и звезды спортивной гимнастики Нади Команечи, остаётся открытым для широкого использования. Особенно в опытных руках американских творцов виртуальной реальности. Даже судьба угнетаемых уйгуров отошла на второй план.

Так что секретный торг между Вашингтоном и Пекином может идти о том, насколько США готовы воздержаться от провокаций наподобие акций в поддержку прав человека во время зимних Игр. Между тем уже известно, что спорт всё больше политизируется и превращается в площадку резонансных демонстраций. Например, есть информация, что во время чемпионата мира в Катаре футболисты сборной Дании откажутся от брендов спонсоров на своей форме и разместят там человеколюбивые лозунги. А Льюис Хэмилтон разрисовал свой шлем гонщика известной радугой ЛГБТ и готов в таком виде стартовать аж в Саудовской Аравии. Где жестоко карают и за меньшее, по местным меркам, зло.

А ведь в Пекин приедут тысячи американских фигуристов, хоккеистов, скейтбордистов, мастеров скоростного спуска. И от каждого можно ждать неприятного для китайских властей сюрприза, растиражированного тут же на весь мир телевизионной картинкой. Так что китайцам есть что обсудить с американцами. Хотя Поднебесная председателя Си обычно не поддаётся на шантаж.