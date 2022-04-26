Патрушев допустил распад Украины на несколько государств Патрушев допустил распад Украины на несколько государств из-за политики Киева и Запада

Николай Патрушев / Фото MFA Russia/Global Look Press

При нынешней политике Запада и киевского режима Украина может в конечном счёте распасться на несколько государств, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, народы, живущие на территории Украины, связаны лишь общим страхом перед «зверствами нацбатов».

Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств, — заявил он.

Патрушев обвинил Запад в циничной попытке создать антипод России на базе Украины. По мнению секретаря Совбеза РФ, на самом же деле США пытаются разделить единый народ, потому что не учитывают того, что «ненависть никогда не сможет стать надёжным фактором народного единства».

Ранее американский кинорежиссёр Оливер Стоун предположил, что контроль над Украиной всегда входил в планы его страны. По его словам, именно США спровоцировали российско-украинский конфликт «с целью восстановления прозападного правительства».

Также газета The New York Times писала о том, что заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении ослабить Россию говорит о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой.