Патриарх рассказал о неизбежности совместной жизни азербайджанцев и армян

Для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего кроме совместного проживания. Как сообщает Report, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл по итогам трёхсторонней встречи с религиозными лидерами России, Азербайджана и Армении в Москве. По его словам, на сегодняшний день особенно важно восстановить доверие между народами.

Стороны поблагодарили друг друга за готовность встретиться лицом к лицу и обсудить имеющиеся проблемы, которые волнуют жителей и религиозные общины. Они отметили, что религия обладает уникальным миротворческим потенциалом.

Патриарх Кирилл призвал «всеми силами избегать язык ненависти, воздержаться от призывов к военным действиям в регионе», а также призвал молодёжь «не поддаваться духу агрессии и радикализма». Он также отметил, что необходимо прояснить судьбу без вести пропавших и способствовать процессу недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан.

Сколь сложными бы ни были на данном этапе армяно-азербайджанские отношения мы считаем, что именно вера в Бога, любовь могут помочь исцелению ран, нанесённых многолетним трагическим противостоянием. Религиозные лидеры призваны использовать свой авторитет, чтобы созидать и поддерживать атмосферу добрососедства между религиями и народами, — заявил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что политический фактор мешает сторонам договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, которые основаны на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу. По его словам, между религиозными лидерами стран за 30 лет знакомства не было ни одного случая и темы, которая могла бы их разделить и создать напряжение. Причиной этому служит общая основа — вера в Бога и система нравственных ценностей, порядочность, доверие друг к другу.