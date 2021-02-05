Пассажирский самолёт Москва — Амстердам подал сигнал тревоги

https://static.news.ru/photo/f1498c5a-6879-11eb-a4c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сигнал тревоги подал пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва — Амстердам. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.com.

Отмечается, что самолёт вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут полёта он на высоте около восьми тысяч метров подал сигнал тревоги и стал возвращаться.

Командир воздушного судна сообщил о частичном отказе системы радиосвязи, принято решение о возвращении в Шереметьево. В данный момент самолёт вырабатывает топливо.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону пассажирский самолёт был вынужден вернуться из-за проблем с двигателем. Через несколько минут после взлёта экипаж столкнулся с технической проблемой: помпажом двигателя. В результате было принято решение вернуться в пункт вылета.

Посадка в Нижнем Новгороде прошла в штатном режиме. На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как писал NEWS.ru, программу льготных авиаперевозок расширили на всех жителей Дальнего Востока. Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством, сообщила пресс-служба кабмина РФ.