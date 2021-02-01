Программу льготных авиаперевозок расширили на всех жителей Дальнего Востока

https://static.news.ru/photo/c1c923aa-4727-11eb-af12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все жители Дальнего Востока теперь могут совершать авиаперелёты по льготной программе, сообщила пресс-служба кабмина РФ со ссылкой на соответствующее постановление российского премьера Михаила Мишустина.

Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством, — сказано в документе.

Всего в распоряжении жителей федерального округа 21 утверждённый маршрут, включая полёты в Москву и Петербург и обратно.

Также льготные рейсы будут выполняться в столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска.

В Петербург смогут полететь жители Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Распоряжение о выделении дополнительных пяти миллиардов рублей на программу подписал ранее Мишустин, сообщал NEWS.ru. Речь идёт о финансировании полётов на Дальний Восток в 2021 году.