https://static.news.ru/photo/35d97e7c-564a-11ea-bb1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.uk

После выхода из Европейского союза в Великобритании начнут выдавать новые паспорта (старого образца) — синие с золотым тиснением вместо красно-бордовых.

Британские власти считают, что новые паспорта начнут выдавать с начала марта.

Выход из Евросоюза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность. С возвращением к культовому дизайну британский — синий с золотом — паспорт снова будет вплетён в нашу общность, — написала в Twitter министр внутренних дел страны Прити Патель.

После трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января в 23:01 по местному времени (02:01 мск) наконец прекратило членство в Евросоюзе. Однако масштабных празднований по этому случаю в британской столице не запланировано. Возможно, потому что по факту для британцев мало что изменится: в переходный период до 31 декабря 2020-го страна продолжит подчиняться правилам ЕС. В течение этого срока Лондону предстоит согласовать с Брюсселем торговую сделку. Эксперты считают, что этот процесс окажется нелёгким и возможность «жёсткого» Brexit всё ещё нельзя исключить.

Подробнее о Brexit читайте в материале NEWS.ru.