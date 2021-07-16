Пашинян заявил о готовности Азербайджана развязать войну в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан готов развязать войну в Карабахе. По его словам, Баку вновь пытается спровоцировать новые военные столкновения, в том числе и на армяно-азербайджанской границе. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передаёт РИА Новости.

Пашинян отметил, что Армения готова к возобновлению переговоров по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако, по словам и. о. премьера, Азербайджан на эту готовность никак не отреагировал и, согласно информации, полученной Пашиняном из неофициальных источников, намерен спровоцировать новые военные столкновения. Проявлением этих намерений якобы стало обострение ситуации на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы.

Ранее в Баку заявили об обстрелах армянскими военными позиций Вооружённых сил Азербайджана вдоль границы. Минобороны республики сообщило об открытии ответного огня.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.