Пашинян заявил о готовности Азербайджана развязать войну в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан готов развязать войну в Карабахе. По его словам, Баку вновь пытается спровоцировать новые военные столкновения, в том числе и на армяно-азербайджанской границе. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передаёт РИА Новости.
Пашинян отметил, что Армения готова к возобновлению переговоров по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако, по словам и. о. премьера, Азербайджан на эту готовность никак не отреагировал и, согласно информации, полученной Пашиняном из неофициальных источников,
Ранее в Баку заявили об обстрелах армянскими военными позиций Вооружённых сил Азербайджана вдоль границы. Минобороны республики сообщило об открытии ответного огня.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.