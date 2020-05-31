Пашинян заразился коронавирусом

Врачи выявили у премьер-министра Армении Никола Пашиняна коронавирус. Об этом сам политик сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Армянский премьер заявил, что продолжит работать из своей резиденции, выразив сожаление по поводу заражения инфекцией.
У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать — буду работать, — отметил Пашинян.
Как писал NEWS.ru, 13 мая Никол Пашинян рассказал, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Армении может ухудшиться. 14 мая правительство страны продлило действие режима чрезвычайного положения на 30 дней.
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