Пашинян заразился коронавирусом

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Антитеррористические подразделения ФБР будут расследовать насилие со стороны «Антифа» и других группировок. Об этом заявил генпрокурор — глава Министерства юстиции США Уильям Барр.

Насилие, подстрекаемое и осуществляемое «Антифа» и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом, — цитирует его РИА Новости. Он...