Пашинян сообщил о краже из своей резиденции

https://static.news.ru/photo/f61b30e0-2318-11eb-a089-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции оттуда были вынесены компьютер, часы и другие ценные предметы, а также документы.

Протесты в Армении разгорелись после решения Пашиняна о принятии совместного заявления Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября.

Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Конечно же, ради родины, — написал Пашинян в Facebook.

По условиям принятого лидерами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией. В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц техники. После новостей о подписании соглашения в Ереване начались акции протеста несогласных с условиями перемирия.

Как писал NEWS.ru, президент Армении Армен Саркисян заявил, что не принимал участия в обсуждении каких-либо условий по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и урегулированию конфликта с Азербайджаном и узнал про трёхстороннее заявление о прекращении войны из СМИ.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.