Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ

Фото: kremlin

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, передает «Интерфакс». По его словам, документы недостаточно доработаны и он не готов их подписать в таком виде.

На данный момент, я считаю, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Ереван ждет от ОДКБ политической оценки действий Азербайджана против Армении. По его словам, это важно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения восстановления территориальной целостности страны.

Политическая оценка необходима прежде всего с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства, — добавил Пашинян.

В среду, 23 ноября, в Ереване состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, в котором принимали участие президент России Владимир Путин и Пашинян. Лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что армянская сторона расценивает как «фиаско» действия ОДКБ в конфликте между Ереваном и Баку. По его словам, это право Армении так расценивать ситуацию.