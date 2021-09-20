Партия Трюдо победила на выборах в Канаде

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо одержала победу на внеочередных парламентских выборах, но снова не получила большинства в нижней палате законодательного органа страны (Палате общин). Теперь фракция вынуждена формировать правительство меньшинства. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам подсчёта 87,5% голосов, партия Трюдо получает 156 мест, а это на 14 мест меньше, чем необходимые для мажоритарного правительства. Консерваторы получают 121 место. Лидер Консервативной партии Эрин О'Тул признал поражение на выборах и поздравил Трюдо с победой, для которого это будет уже третий срок на посту премьер-министра Канады.

Очередные выборы должны были пройти в 2023 году, но по результатам 2019 года Либеральная партия Канады смогла получить только 155 мандатов, что мешало ей беспрепятственно принимать законы, необходимые для реализации её повестки.

Ранее Трюдо угодил в не самую приятную ситуацию. Дело в том, что в Канаде прошёл митинг противников принудительной вакцинации. На встрече Трюдо со сторонниками Либеральной партии пришла также большая группа граждан, которые не согласны с его политикой. Недовольные закидали канадского премьера горстью мелких камней, однако он не пострадал.