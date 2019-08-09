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Представитель МИД Франции отверг возможность подключения США к переговорам по Донбассу. Он отметил, что пока для этих целей есть «нормандский формат».

Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня, — заявил на брифинге представитель...