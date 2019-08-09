Созданная бывшим президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» хочет сотрудничать с другими политическими силами в парламенте Украины. В частности депутатам от «Голоса» Святослава Вакарчука и «Батькивщины» Юлии Тимошенко поступило предложение согласовать позиции о представительстве фракций в руководстве Верховной рады и комитетов.
«Европейская солидарность» обратилась к политическим силам, которые не являются правящим большинством с предложением совместно согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве, — написала в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенко.
При этом партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может самостоятельно сформировать правительство.
Верховная рада IX созыва, избранная на внеочередных парламентских выборах, проведёт первое заседание 29 августа. Такое решение приняла подготовительная депутатская группа в ходе первой встречи. Пятеро депутатов при голосовании воздержались, писал News.ru.