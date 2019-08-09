Верховная рада IX созыва, избранная на внеочередных парламентских выборах, проведёт первое заседание 29 августа.
Такое решение приняла подготовительная депутатская группа в ходе первой встречи. Пятеро депутатов при голосовании воздержались.
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков пояснил
Ставлю на голосование дату первого заседания на 29 августа 2019 года, чтобы не затягивать процесс, чтобы Рада могла быстрее работать и чтобы Рада показала эффективность своей деятельности, — сказал он.
Также подготовительная группа приняла решение создать две рабочие подгруппы. Одна из них займётся организационными вопросами, а другая — процессом подготовки к сессии.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «войне с Москвой» из-за Крыма, писал News.ru.