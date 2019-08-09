https://static.news.ru/photo/af1b8668-baaa-11e9-8a94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада IX созыва, избранная на внеочередных парламентских выборах, проведёт первое заседание 29 августа.

Такое решение приняла подготовительная депутатская группа в ходе первой встречи. Пятеро депутатов при голосовании воздержались.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков пояснил ТАСС , что 29 августа пройдёт торжественное заседание и первое пленарное заседание.

Ставлю на голосование дату первого заседания на 29 августа 2019 года, чтобы не затягивать процесс, чтобы Рада могла быстрее работать и чтобы Рада показала эффективность своей деятельности, — сказал он.

Также подготовительная группа приняла решение создать две рабочие подгруппы. Одна из них займётся организационными вопросами, а другая — процессом подготовки к сессии.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «войне с Москвой» из-за Крыма, писал News.ru.