https://static.news.ru/photo/b73b5ca0-949f-11e9-892a-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «войне с Москвой» из-за Крыма.

Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма, — заявил он эфире телеканала «112 Украина» .

Волошин выразил недоумение, почему украинские власти никогда не поднимали вопрос об агрессии России на уровне Генассамблеи ООН, ведь в Крыму находятся войска РФ, а также висят флаги другого государства, которое считает эту территорию своей.

При этом он выразил сомнение в том, что Украина «воюет в Донбассе с российской армией», добавив, что ни в одном отчёте Генштаба нет точной информации о противнике, поэтому вполне возможно, что Киев борется на востоке страны с собственными гражданами.

Ранее News.ru писал о том, что ни одна страна не собирается помогать Украине возвращать Крымский полуостров. Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. По его мнению, официальное непризнание Крыма российской территорией мировым сообществом не имеет особого значения, так как на полуострове всё равно действуют фирмы с Украины, Кипра, из Германии, США и Великобритании.