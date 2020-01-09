Вице-спикер парламента Абхазии Михаил Сангулия сообщил, что внеочередное заседание посвящено принятию постановления об обращении к президенту республики Раулю Хаджимбе с призывом уйти в отставку.
В связи со сложившейся ситуацией проводим внеочередное заседание парламента. На повестке один вопрос — об обращении парламента к президенту, — цитирует Сангулию ТАСС.
Уточняется, что на заседании присутствует 27 из 35 депутатов.
Как ранее писал NEWS.ru, участники акции протеста в столице Абхазии заблокировали здание администрации президента страны Рауля Хаджимбы. Митингующие требуют его отставки.
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