Париж поспешили украсить к Рождеству на фоне возможного локдауна

Власти на фоне пандемии поспешили украсить Париж раньше обычного. Улицы и витрины магазинов украсили нарядные ёлки, многочисленные гирлянды, праздничные декорации, сообщает Пятый канал.

Прохожие толпами собираются перед витринами магазинов Galeries Lafayette и Printemps, где механические куклы добывали золото или держали флаконы духов Chanel.

Пока страна борется со всплесками коронавируса, туристы и местные жители спешат насладиться праздничной атмосферой. Опрошенные на улицах люди говорят, что им очень важно видеть украшенный к празднику город.

Вот почему мы приехали сюда, как только узнали, что всё украсили, чтобы максимально использовать то немногое свободное время, которое у нас, возможно, остаётся, — говорит одна из жительниц города.

Несмотря на то, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране выросло сразу на 50%, власти пока не собираются ужесточать ограничения и усиливать меры безопасности. Тем не менее горожане по максимуму стараются насладиться праздничным настроением на фоне пандемии.

Если это должно произойти, то, к сожалению, произойдёт. У нас не будет особого выбора, но я просто надеюсь, что до этого не дойдёт, — говорит один из прохожих.

Ранее председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов выразил надежду, что в Санкт-Петербурге скорее всего не придётся вводить новых ограничений в связи с пандемией в новом году. По оценке чиновника, к праздникам уже вовсю заработает жёсткая система QR-кодов, а также выработается более высокий уровень коллективного иммунитета.