Парашютист из России рухнул на скалы в Турции Sabah: российский парашютист получил переломы при падении на скалы в турецкой Аланье

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Российский парашютист упал на скалы в городе Аланья на юго-западе Турции. Об этом сообщает газета Sabah. По информации издания, у потерпевшего диагностированы переломы, его речь затруднена.

По имеющимся данным, парашютист в одиночку совершал полет и в результате упал на скалы. Инцидент произошел в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Причины происшествия не установлены.

Сообщается, что спасатели приняли решение забрать парашютиста вертолетом и доставить его в больницу Газипаша.

Генеральное консульство РФ в Анталье пока не комментировало произошедшее.

Ранее парашютист, чемпион России по групповой акробатике Алексей Тарасов рассказал, что в парашютном спорте практически не существует ограничений по возрасту, кроме нижнего порога в 14 лет, куда более значимым препятствием может стать его стоимость.