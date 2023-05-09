В России отмечают один из самых важных и главных праздников — День Победы. 78 лет назад Третий рейх подписал акт о капитуляции. Первые праздничные парады прошли в городах Дальнего Востока. Одним из первых парад принял Петропавловск-Камчатский. Торжественное мероприятие началось в 10:00 по местному времени (01:00 мск). Парад возглавил командующий российскими ВС на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев. Парады приняли во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине.
Шествие «Бессмертного полка» прошло в 40 странах мира. Десятки тысяч человек участвовали в этих мероприятиях, отдавая дань памяти погибшим борцам с фашизмом.
В Кремле ранее сообщили, что сегодня президент России Владимир Путин выступит на параде в Москве, но содержание его речи раскрывать не стали. Разделить этот праздник в Москву прилетели лидеры Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Белоруссии.
В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в параде на Красной площади примут участие свыше 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Репетиции с техникой проводились 27 апреля, 4 и 7 мая.
О том, как прошли первые праздничные мероприятия 9 мая в России и за рубежом, — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»
Военный парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Фото: Игорь Иванов/ТАСС
Южная Корея. Сеул. Возложение цветов к мемориалу, посвященному морякам крейсера «Варяг»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Новосибирск. Знамя Победы во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Фото: Алексей Заврачаев/ТАСС
Япония. Токио. Цветы у могилы советского разведчика Рихарда Зорге в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Якутске
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге