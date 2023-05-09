Алсу Жамалетдинова

Со слезами на глазах: как празднуют День Победы в России и в мире

9 мая 2023 в 09:59

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток. Танки Т-34-76 и Т-34-85 во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне