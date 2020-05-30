Папа римский Франциск попросил помощи Девы Марии в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b1cfcec6-a2a5-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Global Look Press

В ходе особого молебна в Ватикане Папа римский Франциск попросил помощи и заступничества Девы Марии в борьбе с коронавирусом.

Под твоей защитой мы ищем убежища. Не пренебреги нашими мольбами и освободи нас от любой опасности, — приводит РИА Новости слова обращения понтифика к Богородице.

Отмечается, что молебен прошёл в Лурдском гроте и вместе с папой в нём приняли участие люди, оказавшиеся на переднем крае борьбы с коронавирусом: врач-пульмонолог, медсестра, волонтёр Гражданской обороны, капеллан Национального института инфекционных заболеваний Италии, монахиня, аптекарь, журналистка, а также пациент, перенёсший COVID-19, и женщина, потерявшая мать во время пандемии. С места молитвы шёл прямой репортаж телевидения Ватикана.

Как писал NEWS.ru, Франциск поздравил медицинских сестёр с их профессиональным праздником и поблагодарил за службу человечеству. Он также призвал государства инвестировать в свои системы здравоохранения. Понтифик отметил героизм, мужество и самоотверженность медсестёр, которые заботятся о заражённых коронавирусом пациентах, рискуя собственным здоровьем.