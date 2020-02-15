Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти Северного Кипра имеют полное право на подготовку к открытию квартала Вароша в городе Фамагуста, закрытого с 1974 года. По его словам, эта территория является частью республики.

Жители государства могут предпринимать все действия для обеспечения экономического развития и стабильности родины, передаёт Anadolu. Подготовительные работы к открытию района Мараш (турецкое название района Вароша. — NEWS.ru) являются доказательством того,...