Радикалы из Палестины запустили две ракеты в сторону Израиля, рассказали в армии страны.
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Две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории, — говорится в заявлении израильских военных.
Как писал NEWS.ru ранее, израильские военные могут нанести сокрушительный удар по террористическим организациям и группировкам в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Позднее Военные силы Израиля ответили на запуск ракеты из Газы ударами по позициям палестинского радикального движения.
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