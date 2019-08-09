Житель Аляски Тайлер Иванофф, обнаруживший бутылку с письмом советского моряка 1969 года, записал ответное приветственное видеообращение с места находки.
Передаю большой привет автору этой записки. Кажется, его зовут Анатолий. Хотелось бы с вами выйти на связь. Может, я мог бы вам написать письмо? Спасибо! — такими словами Тайлер закончил своё видеообращение, записанное для телеканала «360».
Как писал News.ru, запечатанную бутылку с посланием времён СССР обнаружили на Аляске. Находку сделал местный житель Тайлер Иванофф и попросил помощи в переводе с русского в своём Facebook. Записка датирована 20 июня 1969 года. Автор послания передал потомкам «сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства» с плавбазы «Сулак». Позже нашёлся автор этого послания. Им оказался капитан плавбазы «Сулак» Анатолий Боцаненко. Он рассказал, что записку потомкам вместе с коллегами он решил оставить в ознаменование достижений экипажа.