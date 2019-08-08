https://static.news.ru/photo/56db6e62-b9f3-11e9-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/tylerivanoff

Нашёлся автор послания, обнаруженного спустя 50 лет на Аляске. Капитан плавбазы «Сулак» Анатолий Боцаненко рассказал, что записку потомкам он вместе с коллегами решил оставить в ознаменование достижений экипажа.

Я это судно лично принимал. Огромнейший пароход. Гордость моей работы. Тогда в Охотском море мы получили добрые известия о производственных достижениях, выполнении плана нашим экипажем, — цитирует его РИА Новости.

Идея рассказать об этом потомкам родилась у кого-то из моряков, вспоминает он.

Кто-то из членов экипажа предложил написать послание и в бутылку это опустить. А вдруг это кто-то где-то вспомнит, или мы где-то встретимся, пусть это будет как память. И бросили в море. Бутылка очень далеко прошла, не менее 2000 миль, — добавил Боцаненко.

В 1969 году Анатолию Боцаненко было 36 лет, и он являлся самым молодым капитаном на всём Дальневосточном флоте. На борту его плавбазы тогда было 350 человек, которые перерабатывали 500 тонн рыбы. «Сулак» построили в Иокогаме в Японии в 1966 году, в 1992 году её списали.

5 августа бутылку из СССР нашёл житель Аляски Тайлер Иванофф. Об этом он рассказал своим подписчикам в Facebook и попросил помощи в переводе с русского.

Ранее привет будущим поколениям из 1913 года нашли в Новом Орлеане. «Капсула времени» находилась под снесённым памятником генералу Конфедерации Пьеру Гюставу Тутану де Борегару. В послании были найдены памятные вещи, включая фотографию генерала Роберта Ли и президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса. Потомкам предназначались также деньги, флаги, медали и ленты, писал News.ru.